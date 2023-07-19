قصف روسي يستهدف مدينة ميكولايف الأوكرانية وعدد من الاصابات

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أصيب تسعة أشخاص في قصف ليلي روسي استهدف مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة صباح الخميس.وكتب الحاكم فيتالي كيم على تيليغرام "ضرب الروس وسط المدينة. اشتعلت النيران في مرآب ومبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق".وأضاف أن أربعة أشخاص بالغين وخمسة أطفال أصيبوا بجروح، دون أن يحدد حالتهم أو ما إذا كانوا في المبنى السكني.ولم يعط كيم تفاصيل أكثر عن الهجوم.وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن في وقت سابق حالة تأهب جوي في ميكولايف ومناطق أخرى.وكتب رئيس بلدية المدينة، أولكسندر سينكيفيتش على تيليغرام قائلا "هناك حفرة كبيرة في الأرض بالقرب من مبنى سكني من ثلاثة طوابق"، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.وأضاف "لحقت أضرار بما لا يقل عن خمسة أبراج سكنية".وذكر أن النيران اشتعلت في "مرائب عدة" في عنوان آخر دون الخوض في التفاصيل.وتقع ميكولايف على البحر الأسود وتبعد نحو 170 كيلومترا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وكانت مرارا هدفا للقوات الروسية منذ غزوها أوكرانيا في فبراير 2022.وقال كيم الثلاثاء إن "منشأة صناعية" في المدينة تعرضت للقصف في هجوم ليلي تم شنه بعد ساعات من رفض الكرملين تمديد اتفاق التصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا.(الحرة)