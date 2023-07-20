تعديل وزاري مرتقب اليوم في باريس.. وابقاء على رئيسة الوزراء إليزابيت بورن

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أفادت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفرنسية أنّ تعديلاً وزارياً متوقعاً سيتم اليوم، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".والاثنين، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه ضغوطاً منذ أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها. وقالت بورن إنها تريد إجراء "تعديلات" في صفوف الفريق الحكومي.وكشف مستشار للسلطة التنفيذية في حديث لوكالة "فرانس برس" أن التعديل الوزاري سيُعلن اليوم.