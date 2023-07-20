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عربي-دولي

للعودة إلى اتفاق الحبوب.. روسيا تضع شروطها

Lebanon 24
20-07-2023 | 01:18
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو مستعدة لإعادة النظر في العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ولكن بشرط "الاحترام الكامل وتطبيق جميع مبادئ المشاركة الروسية المتفق عليها من دون استثناء في إطار الصفقة"، مؤكداً أن روسيا ليست ضد الاتفاق في حد ذاته.
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وخلال اجتماع مع الحكومة الروسية، اشترط بوتين للعودة إلى اتفاق الحبوب، رفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وإزالة جميع الحواجز أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم صادرات المنتجات الغذائية والأسمدة.

كما اشترط إعادة ربط هذه المؤسسات مع نظام سويفت المصرفي الدولي للمعاملات المالية فوراً، مضيفاً: "لا نحتاج إلى أي وعود أو أفكار بهذا الشأن.. نحتاج إلى تطبيق هذه الشروط".

كذلك، أكد بوتين أنه من الضروري استئناف تصدير قطع الغيار ومكونات المعدات اللازمة لقطاع الزراعة وإنتاج الأسمدة إلى روسيا، وكذلك حل جميع المسائل المرتبطة مع الشحن البحري وتأمين الشحنات الزراعية التصديرية الروسية.

وكذلك تأمين كل السلاسل اللوجستية للصادرات الغذائية، فضلاً عن "تأمين الشروط الكاملة لتوسيع صادرات الأسمدة الروسية والمواد اللازمة لإنتاجها بما في ذلك استئناف عمل خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" بعد أن تمّ تفجيره بأوامر النظام في كييف"، حسب قول بوتين.
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