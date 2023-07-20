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عربي-دولي

نقلوهم لوسط السودان.. إطلاق سراح عناصر من الجيش احتجزتهم الدعم السريع

Lebanon 24
20-07-2023 | 01:35
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علنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسهيل إطلاق سراح عدد من أسرى الجيش كانوا محتجزين لدى قوات الدّعم السريع.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام، إنه بطلب من طرفي الصراع في السودان لعبت اللجنة دور الوسيط المحايد في عملية إطلاق سراح 6 من محتجزي الجيش لدى الدعم السريع وتيسير نقلهم لولاية الجزيرة وسط السودان، وفقاً لموقع "سودان تربيون".
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وأضاف أن قانون اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمنع الحديث عن نوعية الذين أطلق سراحهم، مضيفا أن الأهم في مثل هذه العمليات هو المساهمة في إعادة لم شمل الأسر وعودة المحتجزين إلى ذويهم.

بدوره، أوضح قائد ميداني في قوات الدّعم السريع، أن قواتهم أفرجت عما يزيد على العشرين من المدنيين كانوا محتجزين في شرق النيل وبحري علاوة على مدينة أم درمان، مضيفاً أن المفرج عنهم جرى اعتقالهم خلال الفترة الماضية بتهم عديدة من بينها التعاون مع الاستخبارات العسكرية وكشف تحركات قوات الدّعم السريع للجيش السوداني، وفق قوله.
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