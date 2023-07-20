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عربي-دولي

لليلة الثالثة.. روسيا تقصف مقاطعات أوكرانية بطائرات مسيرة

Lebanon 24
20-07-2023 | 02:26
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سُمع دوي انفجارات قوية في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف بأوكرانيا، فيما قال الجيش الأوكراني إنه دمر 5 صواريخ و13 طائرة مسيرة خلال الهجوم الروسي الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، تعرضت مناطق عدة في أوكرانيا لضربة روسية جديدة لليلة الثالثة على التوالي، خصوصا في منطقة أوديسا.
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ووقعت انفجارات فجر اليوم الخميس في كل من أوديسا وميكولايف وسومي نتيجة ضربات جوية روسية وهجمات بطائرات من دون طيار "مسيرة".

ففي أوديسا، أفادت مصادر أوكرانية أن القصف الروسي استهداف مستودعات عدة في المدينة، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت أنواعًا مختلفة من الصواريخ خلال الهجوم.

وأفادت السلطات العسكرية الإقليمية في أوديسا بدوي انفجارات قوية متكررة هزت المدينة المطلة على البحر الأسود فجر الخميس.

وأعلن عمدة المدينة أوليغ كيبير "وقوع دمار وسط أوديسا نتيجة الهجوم الروسي"، مضيفا أن حريقا اندلع في المكان.

وتداولت وسائل إعلام أوكرانية لقطات وأنباء عن دوي انفجارات قوية في أوديسا، وتحديدا في المنطقة القريبة من الميناء البحري لليلة الثالثة على التوالي.

من ناحيتها، أعلنت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية "الجنوب"، ناتاليا جومينيوك، على الهواء على قناة "تيليمارافون" الأوكرانية أن المنشآت اللوجستية ومبنى إداري في مقاطعة أوديسا تضررت نتيجة الانفجارات.

من جهته قال عمدة ميكولايف فيتالي كيم ان القوات الروسية ضربت وسط مدينة ميكولايف، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت في 5 مبان سكنية وانقطع التيار الكهربائي في المنطقة التي تعرضت للقصف.



وأشارت وسائل إعلام أوكرانية أيضا إلى سماع دوي انفجارات قوية في سومي، القريبة من الحدود الروسية. (سكاي نيوز)


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