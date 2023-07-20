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عربي-دولي

الجندي العابر الى كوريا الشمالية... هل يعود الى أميركا؟

Lebanon 24
20-07-2023 | 03:37
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قال مسؤول أميركي، الخميس، إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان عودة جندي أميركي عبر إلى كوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماع ثلاثي الأطراف مع اليابان وكوريا الجنوبية يتعلق بسبل التصدي لتهديدات بيونغ يانغ.
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وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص المعني بملف كوريا الشمالية، سونغ كيم، في مستهل الاجتماع إن بلاده تعمل جاهدة للتحقق من المعلومات بشأن سلامة الجندي، ترافيس كينغ، وإنها تجري اتصالات "لضمان سلامته وعودته".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قال للصحفيين في واشنطن، الأربعاء، إن "البنتاغون اتصل أمس بنظرائه في الجيش الشعبي الكوري الشمالي. ما أفهمه هو أن هذه الاتصالات لم يتم الرد عليها بعد".

وتابع ميلر أن البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية تعمل معا لجمع المعلومات حول سلامة كينغ ومكان وجوده.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الحكومة الأميركية ستواصل العمل على ضمان سلامته وعودته إلى عائلته.

وكان الجيش الأميركي، أفاد بأن جندي الصف الثاني، ترافيس كينغ، الذي يخدم منذ 2021، عبر "طوعا وبلا إذن" الحدود نحو كوريا الشمالية خلال زيارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين شبه الجزيرة الكورية. (العربية) 

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