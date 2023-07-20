أوكرانيا والغرب يواجهان هزيمة مدمرة.. هذا ما كشفته "The Telegraph"

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منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي، كانت هناك ثلاثة خيارات مطروحة على الطاولة بشأن كيفية انتهاء هذه الحرب: انتصار طرف على آخر، أو تجميد الصراع أو التوصل إلى تسوية تفاوضية.وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "فإن التعليقات التي أدلى بها هذا الأسبوع المستشار السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوليكسي أريستوفيتش، تشير إلى أن الخيار الأخير أصبح الأكثر احتمالا حدوثه. وأثار أريستوفيتش احتمال قيام أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية في مقابل حصول البلاد على أكبر ضمان أمني، أي عضوية الناتو. وفي الواقع، ثبت أن هذه التعليقات مثيرة للجدل إلى حد كبير. لن تكون مثل هذه النتيجة غير مرغوب بها بالنسبة للكثيرين في كييف وعواصم أوروبية أخرى فحسب، وإنما مجرد طرحها على الطاولة يسلط الضوء على حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن استدامة الحرب على المدى الطويل، خاصة بين داعمي أوكرانيا الغربيين".وتابعت الصحيفة، "يأتي اقتراح أريستوفيتش في وقت حرج. فقد واجه الهجوم المضاد الذي تم التخطيط له منذ فترة طويلة، والذي دخل شهره الثاني الآن، العديد من المشاكل، ليس أقلها إن كييف لا تزال تنتظر ما يقرب من نصف المعدات العسكرية الغربية التي وعدت بها في وقت سابق من هذا العام. وفي هذه الأثناء، تتعرض القوات الأوكرانية لضغوط متزايدة للتقيد باحتياطاتها مع استمرار القوات الروسية، على الرغم من التقارير عن انخفاض الروح المعنوية عبر الجبهة، في العمل، والتي يبدو أنها ملتزمة بالدفاع عن كل شبر من الأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها منذ العام الماضي".وأضافت الصحيفة، "نظراً لأن حقول الألغام الروسية تعيق تقدم الدبابات الأوكرانية المقدمة من الغرب، إلا أن القوات الأوكرانية استعادت حتى الآن ما يقرب من خمسة أميال من الستين ميلاً التي يحتاجون إليها لتقسيم الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. يُنظر إلى الأرض الواقعة بين ماريوبول في الشرق وميليتوبول في الغرب على أنها العنصر الأهم لتحقيق ذلك. إن المسار صعب للغاية بالنسبة للأوكرانيين، فهم يفتقرون إلى الغطاء الجوي والطائرات النفاثة المتطورة لحماية قواتهم البرية من طائرات الهليكوبتر الهجومية والمقاتلات الروسية".وبحسب الصحيفة، "دائماً ما كان هذا المسعى الشاق يستغرق وقتًا أطول مما كان الجمهور الدولي الذي ينفد صبره أحيانًا على استعداد لانتظاره. فهو جهد عسكري ذو أبعاد هائلة، حيث تلعب كل من القوات والقوى العاملة والمعنويات والمعدات والمخزونات واللوجستيات والعزيمة والحظ أدوارًا حيوية فيه. وحتى الآن، يُظهر الأوكرانيون كل هذه الصفات العسكرية، إنما الوقت ليس في صالحهم. ففي الحرب، ربما يكون الوقت هو العامل الأكثر قسوة الذي لا يمكن تغييره أو التحكم فيه".وتابعت الصحيفة، "سينتهي فصل الصيف وبعده الخريف، وسيبدأ القتال في التراجع حيث أن الشتاء القارس يستنزف قدرة القوات على شن حرب شديدة الكثافة، وسيمنح هذا الامر روسيا مزيدًا من الوقت لتعزيز دفاعاتها، كما فعلت في الشتاء الماضي. في هذه الأثناء في الغرب، ستتجه كل الأنظار إلى الانتخابات الأميركية المقبلة. تعلم كييف أن لديها فرصة ضئيلة للاستفادة من مبادرتها في ساحة المعركة واستعادة أكبر قدر ممكن من الأرض. إذا فشلت كييف في مساعيها الميدانية لتقسيم ذلك الجسر البري، واستعادة جزء كبير من أراضيها بحلول الشتاء، فمن المرجح أن تصبح الدعوات الصاخبة لتقديم تنازلات إقليمية بهدف تحقيق نتائج سياسية هامشية أكثر شيوعاً".وبحسب الصحيفة، "في حين أن القتال سيظل مستعراً خاصة عبر الأراضي الزراعية في جنوب أوكرانيا على مدى الأشهر المقبلة، لذلك يجب على الحكومات الغربية الاستعداد لتقديم بعض التنازلات الإقليمية كأحد النتائج السياسية المحتملة للهجوم المضاد الفاشل. أما بشأن ما إذا كان الكرملين تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحترم مثل هذه الصفقة في حال تلقت كييف تعهدات أمنية تؤهلها لأقل من العضوية الكاملة في الناتو ، فان ذلك يبقى أمراً مشكوك فيه للغاية".وختمت الصحيفة، "ستكون بكين مسرورة تمامًا إذا انتهت الحرب بانقسام أوكرانيا، وبقيت القوات الروسية بشكل دائم في دونباس بهدف مضايقة كييف وأوروبا، وانقسم الناتو على أسس سياسية. مثل هذه النتيجة ستكون هدية للصين حيث يبدأ رئيسها شي جين بينغ في تكثيف طموحاته الخارجية عبر المحيطين الهندي والهادئ، وإلحاق هزيمة مدمرة بالغرب".