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عربي-دولي

السويد تندد باقتحام سفارتها في بغداد وتحمل السلطات العراقية المسؤولية

Lebanon 24
20-07-2023 | 04:53
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قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن اقتحام سفارة بلاده في بغداد "غير مقبول على الإطلاق".

وحمل السلطات العراقية المسؤولية قائلاً إنها "تخفق في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين".
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وذكر أن حكومته على تواصل مع ممثلين رفيعي المستوى عن العراق "للتعبير عن استيائنا".
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