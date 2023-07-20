أوكرانيا: دفاعاتنا لا يمكنها إسقاط صاروخ أونيكس الروسي

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أقر المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري أغنات بأن الدفاعات الأوكرانية عاجزة عن صد صواريخ "أونيكس" الروسية الأسرع من الصوت.وقال أغنات إن روسيا استخدمت هذا النوع من الصواريخ لأول مرة، موضحا أنه من الصعب اكتشافها وإسقاطها.وقد صممت صواريخ "أونيكس" لتدمير المراكب والسفن، وهي تطير بسرعة 2.6 ماخ أي أكثر من 3000 كيلومتر في الساعة.وبدأت تلك المنظومة منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في توجيه ضربات إلى أهداف استراتيجية أوكرانية هامة.وكانت كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تدمير أربعةَ عشر صاروخا روسيا وثلاثٍ وعشرين طائرة مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على منع مزيد من التقدم للقوات الأوكرانية على محوري خيرسون وزابوريجيا.