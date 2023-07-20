العراق يهدد بقطع العلاقات مع السويد إذا تم حرق المصحف مجدداً

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أعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها أخطرت السويد بأنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية إذا تم حرق المصحف مجدداً.واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس، وأشعلوا فيها النيران، تنديداً بموافقة ستوكهولم على تجمع جديد يخطط لحرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، بأن بغداد تعتبر حرق السفارة "خرقاً أمنياً واجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن"، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة "المتسببين بحرق السفارة الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق".