لماذا رفض البيت الأبيض ركوب الأمير هاري وزوجته على متن طائرة الرئاسة الأميركيّة؟

كشف موقع "ديلي ميل" أنّ السلطات الأميركية رفضت طلب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، العودة على متن طائرة الرئاسة الأميركية، عقب مشاركتهما في عزاء الملكة إليزابيث الثانية.

وأشار الموقع إلى أن الزوجين حاولا الركوب مع الرئيس الأميركي وزوجته، اللذين حضرا للمشاركة في جنازة الملكة الراحلة، في طريق عودتهما للولايات المتحدة على متن طائرة الرئاسة بعد العزاء، غير أن طلبهما سرعان ما قوبل بالرفض من دون حتى أن تتم مناقشته من الأساس.

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وأكدت مصادر مطلعة للموقع أن البيت الأبيض سارع برفض الطلب، الذي كان من الواضح أنه لن يُنفّذ من البداية؛ لأن الموافقة على ذلك كان سيتسبب في حدوث أزمة وتوتر في العلاقات مع القصر الملكي والملك الجديد تشارلز الثالث، ولهذا كان قرار الرفض سريعًا وفوريًّا لتجنب أيّ تداعيات. (فوشيا)