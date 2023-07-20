Advertisement

عربي-دولي

الأدويّة في كلّ مكان.. أضرار كبيرة تُصيب أحد أشهر المصانع!

Lebanon 24
20-07-2023 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1089346-638254565440935857.jpg
Doc-P-1089346-638254565440935857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "فايزر" الأميركية المنتجة للقاحات فيروس كورونا، أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا، تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب منطقة روكي ماونت، ما أدى إلى تناثر الأدوية في كل مكان.
وأكدت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة، وأنها تقوم الآن بتقييم الوضع لتحديد ما إذا كان من الممكن إنتاج الأدوية واللقاحات. (سبوتنيك)
Advertisement
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-07-20
06:28 | 2023-07-20
06:12 | 2023-07-20
05:59 | 2023-07-20
05:45 | 2023-07-20
05:30 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website