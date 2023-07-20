الأدويّة في كلّ مكان.. أضرار كبيرة تُصيب أحد أشهر المصانع!

أعلنت شركة "فايزر" الأميركية المنتجة للقاحات فيروس كورونا، أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا، تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب منطقة روكي ماونت، ما أدى إلى تناثر الأدوية في كل مكان.

وأكدت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة، وأنها تقوم الآن بتقييم الوضع لتحديد ما إذا كان من الممكن إنتاج الأدوية واللقاحات. (سبوتنيك)