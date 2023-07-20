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عربي-دولي

"إنفجارات مرعبة"... 34 قتيلاً في غارات قرب الخرطوم

Lebanon 24
20-07-2023 | 06:28
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كشفت مصادر عن مقتل 34 شخصا في غارة نفذتها طائرة مسيّرة، الأربعاء، في ضاحية العزوزاب قرب الخرطوم،  بحسب "سكاي نيوز عربية".

ومن بين القتلى 15 مدنيا و19 ضابطا في الجيش السوداني، مما قد يشير إلى أن الطائرة التي نفذت الغارة تتبع قوات الدعم السريع.
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ومن جهة أخرى، أفاد شهود عيان بسماع أصوات طائرات مقاتلة حلقت فوق مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم صباح الخميس، بينما لم ترد أنباء عن تبادل لإطلاق النار أو خسائر بشرية.

لكن سكان المنطقة قالوا إن الطائرات شنت 3 غارات جوية، وإن "الانفجارات كانت مرعبة".

وفي ولاية شمال كردفان، أكد شهود عيان أن القوات المسلحة شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا على قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تمكنها، الأربعاء، من تسهيل إطلاق سراح عدد من عناصر الجيش السوداني كانوا أسرى لدى قوات الدعم السريع.

وأوضح بيان للصليب الأحمر أن العملية تم خلالها الإفراج عن 6 من محتجزي الجيش لدى الدعم السريع، وتيسير نقلهم إلى ولاية الجزيرة وسط السودان.

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