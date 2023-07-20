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عربي-دولي

بلغت 66 درجة.. إيران تُسجّل أعلى مؤشر حرارة

Lebanon 24
20-07-2023 | 06:58
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سجل المطار الدولي الإيراني مؤشرًا شديدًا للحرارة بلغ 66 درجة مئوية، بحسب ما أفادت "سي ان ان".

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