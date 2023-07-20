خبراء يكشفون السرّ... هذا سبب إنهيار المباني!

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قال بحث جديد لجامعة أميركية إن التغيّر المناخي وراء ارتفاع حرارة جوف الأرض التي بدورها تؤثر على تربة المباني والجسور والبنى التحتية، وقد تكون سببا وراء حوادث انهيار بعضها. ويرى الباحثون أن هذا التأثير يصعب التخلص منه مع استمرار أزمة التغيّر المناخي.وبحسب خبراء أميركيين من جامعة نورث ويسترن، فإن حرارة الطقس لم تكتف بتدمير طبيعة الأرض، بل امتدت إلى أحشائها لتنتج ظاهرة "تغير المناخ تحت الأرض".وليتأكد الخبراء من هذه الظاهرة قاموا بقياس درجات الحرارة فوق وتحت الأرض، عن طريق أجهزة الاستشعار التي كشفت عن زيادة درجات حرارة الهواء في جوف الأرض مقارنة بالسطح بما يفوق 25 درجة مئوية.هذه النتائج دفعت الخبراء إلى دق ناقوس الخطر تجاه هذه الأزمة. وقال الباحثون إذا وصلت الحرارة داخل باطن الأرض إلى أكثر من درجتين مئويتين، فإن البنى التحتية للمدن معرضة للتشوه خلال عقد من الزمان. فالتمدد والانكماش يتسبب في حركة أساسات المباني والأرض المحيطة بها وفي بعض الأحيان يتسبب في حدوث تشققات، مما يؤثر على هياكل المباني على المدى الطويل.والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لمواقف السيارات والأنفاق والقطارات. وهو ما يمثل دمارا كاملا للبُنى التحتية بشكل كبير في جميع المناطق الحضرية. (سكاي نيوز)