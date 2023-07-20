هل النقص في المعدات يمنع التصعيد في حرب أوكرانيا؟





وجاءت تصريحات إماميان بعد تقرير لشبكة "لسي أن أن" الأميركية أظهر تراجعا في مخزون الذخائر المختلفة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى مع استمرار دعمها الكبير لأوكرانيا.

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وأضاف أن القرار الأميركي بإرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا جاء لمواجهة هذا النقص في الذخائر.



ويقول "على الغرب أن يقرر هل يريد السلام أم الحرب، إذا أراد الحرب عليه أن يكون واقعيا وأن ينتقل إلى مرحلة اقتصاد الحرب، حيث يصرف 10 في المئة 20 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وتسريع الإنتاج العسكري". اعتبر عضو حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا باباك إماميان، أن نقص المعدات لكلا الطرفين في حرب أوكرانيا يمنع حدوث تصعيد كبير فيها.وجاءت تصريحات إماميان بعد تقرير لشبكة "لسي أن أن" الأميركية أظهر تراجعا في مخزون الذخائر المختلفة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى مع استمرار دعمها الكبير لأوكرانيا.وأضاف أن القرار الأميركي بإرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا جاء لمواجهة هذا النقص في الذخائر.ويقول "على الغرب أن يقرر هل يريد السلام أم الحرب، إذا أراد الحرب عليه أن يكون واقعيا وأن ينتقل إلى مرحلة اقتصاد الحرب، حيث يصرف 10 في المئة 20 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وتسريع الإنتاج العسكري".

ويضيف: "هناك متاهة في توجه الغربيين، فمن جانب يريدون الحرب لكنهم لا يريدون دفع التكاليف كافة، هم يريدون أن يستخدموا الأسلحة الخفيفة القليلة التكلفة ولكنها ليست هجومية بل دفاعية. الأسلحة الهجومية باهظة التكلفة ولذا الغرب متلكأ في هذا الأمر".

ويشير إلى أنّ "الحرب باهظة التكلفة وتحتاج الكثير من المعدات والإنتاج الغربي ليس كافيا وليس مناسبا لخوض حرب شاملة".

ويقول: "الجيش الأوكراني مثلا يحتاج إلى 20 ألف قذيفة مدفعية يوميا أما الإنتاج الغربي فهو 50 ألف قذيفة في الشهر ومن الصعب أن يستدام الإنتاج مع استمرار الحرب".

ويتابع: "بسبب نقص المعدات فإن الحرب لن تشهد تصعيدا كبيرا، إذا كان هناك إنتاج حربي أكبر لكانت أكثر ضراوة وخرجت عن السيطرة".



أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية نزار بوش، فيقول "هناك لوبي سلاح في بريطانيا والولايات المتحدة يستفيدان من هذه الحرب وهذا يؤثر على أرزاق الأوروبيين، لأن ما يدفعونه من ضرائب يذهب إلى التصنيع العسكري".

ويضيف: "روسيا تستفيد من الحرب بتحديث آلتها العسكرية وهناك عمل على مدار الساعة في المصانع العسكرية الروسية، ولا يستخدم إنتاجها في أوكرانيا، لأنها تنتظر ما هو أكبر من هذه الحرب". (سكاي نيوز)