العراق يطلب من السفيرة السويدية مغادرة البلاد

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طلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس، من السفيرة السويدية مغادرة البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).وذكرت الوكالة أن السوداني وجه بسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد.وأتت الخطوة بعدما هددت بغداد ستوكهولم بقطع العلاقات الدبلوماسية في حال السماح بحرق المصحف مجدداً.واقتحم محتجون في وقت مبكر من الخميس، سفارة السويد وأشعلوا النار فيها، ما أدى إلى إعلان ستوكهولم غلق سفارتها لأجل غير مسمى وإجلاء العاملين فيها.