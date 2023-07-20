صديق قائد الغواصة "تيتان" يُفجّر مفاجأة: الرحلة كانت مصيدة لأصحاب المليارات

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قال كارل ستالني صديق قائد الغواصة "تيتان" ستوكتون راش التي غرقت في المحيط الأطلسي الشهر الماضي، إنّ "قائد الغواصة، كان يعرف أن رحلتها الأخيرة ستنتهي بكارثة"، مشيرا إلى أنه حذر صديقه مسبقا وبشكل كتابي بشأن الغواصة التي أكد أن وضعها "خطير".وفي مقابلة مع برنامج "أستراليا في 60 دقيقة"، قال ستالني إنّه نبّه راش، الذي كان من ضحايا الكارثة، بشأن ألياف الكربون والتيتانيوم في الغواصة، التي "كانت في حالة خطيرة".وأضاف ستالني: "إنه بالتأكيد كان يعلم بأن الرحلة ستنتهي على هذا النحو، لكنه صمم على نصب فخ لأصحاب المليارات".وقال ستالني إنّ لا شك لديه بأن أنبوب ألياف الكربون كانت الجزء التقني الذي تسبب في تحطم الغواصة في رحلتها الأخيرة. (سكاي نيوز)