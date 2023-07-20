فيديو مؤلم... أمٌّ تبكي بحرقة بعدما غرق أولادها أمامها!

Bu nasıl bir acı, nasıl bir acı, nasıl bir acı…



Suriyeli anne, Silivri’de gölete giren 3 çocuğunu birden kaybetti.



Şu görüntüye bile o kadar aşağılık yorumlar yapmışlar ki…



Allah belanızı versin demekten başka bir şey geçmiyor içimden.



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