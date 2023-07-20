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عربي-دولي

فيديو مؤلم... أمٌّ تبكي بحرقة بعدما غرق أولادها أمامها!

Lebanon 24
20-07-2023 | 08:38
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تداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤلما لأم سورية تبكي بحرقة أمام جثث أبنائها الثلاثة الذين غرقوا في بحيرة سيليفري في إسطنبول.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الأطفال الثلاثة قضوا غرقا أثناء سباحتهم في منطقة سيليفري، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن والدهم أنقذ أحد الأشقاء الثلاثة.

كما أشارت وسائل الإعلام تركية إلى أن الأطفال الصغار غرقوا بعد دخولهم للسباحة أمام أنظار والدتهم. (العربية)
 
 
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