فيديو مؤلم... أمٌّ تبكي بحرقة بعدما غرق أولادها أمامها!

Bu nasıl bir acı, nasıl bir acı, nasıl bir acı…
Suriyeli anne, Silivri’de gölete giren 3 çocuğunu birden kaybetti.
Şu görüntüye bile o kadar aşağılık yorumlar yapmışlar ki…
Allah belanızı versin demekten başka bir şey geçmiyor içimden.
pic.twitter.com/hI4MMdA2t3
— A. Cüneyt POLAT 🇹🇷 (@aybers) July 19, 2023
Bu nasıl bir acı, nasıl bir acı, nasıl bir acı…
Suriyeli anne, Silivri’de gölete giren 3 çocuğunu birden kaybetti.
Şu görüntüye bile o kadar aşağılık yorumlar yapmışlar ki…
Allah belanızı versin demekten başka bir şey geçmiyor içimden.
pic.twitter.com/hI4MMdA2t3