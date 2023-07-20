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عربي-دولي

ما هي السيارة التي أهداها اردوغان لقادة السعوديّة وقطر والإمارات... وكم يبلغ سعرها؟

Lebanon 24
20-07-2023 | 08:48
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خلال رحلته للخليج، أهدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قادة السعودية وقطر والإمارات سيارة كهربائية تصنعها شركة محلية تعرف باسم "توغ".

وكشفت "توغ" عن سيارتها الجديدة "سي 10 إكس" في تشرين الثاني من العام الماضي بعد أن أزاح الرئيس إردوغان النقاب عنها.
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وطرحت الشركة السيارة في الأسواق لأول مرة في آذار الماضي. وأطلقت الشركة 3 فئات من سيارتها الكهربائية تحمل مواصفات مختلفة، بما في ذلك مدى سير يصل في الفئة الأعلى إلى 523 كيلومترا، فيما يستغرق شحنها السريع 28 دقيقة.

وتنتج الشركة السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات بـ6 ألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض، اللون الذي قدمه إردوغان للسعودية والإمارات والأزرق لقطر.

ويبلغ سعر السيارة، وفقا لموقع الشركة الرسمي مليون و227 ألفا و500 ليرة تركية، أيّ ما يزيد قليلا عن 45 ألف دولار أميركي.

ويمكن أن يصل السعر للفئة الأعلى إلى مليون و563 ألفا و500 ليرة أيّ حوالى 58 ألف دولار أميركي. كما يمكن أن يرتفع السعر بإضافة مميزات أخرى للسيارة، بحسب ما يطلبه المستخدم. (الحرة)
 
 
 

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