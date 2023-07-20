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عربي-دولي

المياه غمرت الشوارع ودخلت المنازل.. غرق مدينة عربية بعد انفجار نهر صناعي (صور وفيديو)

Lebanon 24
20-07-2023 | 09:16
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تعرضت مدينة أجدابيا الليبية، اليوم الخميس، للغرق نتيجة انفجار خط مياه النهر الصناعي الذي يربط بينها وبين مدينة بنغازي.
 
وقال المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن تسرب المياه في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب بغرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل.
 
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وأشار الساعدي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.

وفسر الساعدي وقوع التسرب نتيجة "الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء"، معلناً "قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا لمدة غير معلومة"، مشيرا الى أن "فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب". (سبوتنيك)
 
 
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