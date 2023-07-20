المياه غمرت الشوارع ودخلت المنازل.. غرق مدينة عربية بعد انفجار نهر صناعي (صور وفيديو)

تعرضت مدينة أجدابيا الليبية، اليوم الخميس، للغرق نتيجة انفجار خط مياه النهر الصناعي الذي يربط بينها وبين مدينة بنغازي.

وقال المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن تسرب المياه في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب بغرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل.

شاهد| انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين اجدابيا وبنغازي يسبب غرق المنازل في منطقة الزويتينة وانقطاع المياه عن المدن المجاورة pic.twitter.com/knyMMiYdGE — وادي دينـــار (@wady_dynar) July 20, 2023 Advertisement

وأشار الساعدي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.



وفسر الساعدي وقوع التسرب نتيجة "الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء"، معلناً "قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا لمدة غير معلومة"، مشيرا الى أن "فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب". (سبوتنيك)