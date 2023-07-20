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عربي-دولي

بالأسماء... بريطانيا تفرض عقوبات على أشخاص وشركات مرتبطة بـ"فاغنر"

Lebanon 24
20-07-2023 | 10:08
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فرضت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، عقوبات على ثمانية أفراد وخمس شركات في إفريقيا الوسطى والسودان ومالي، لارتباطها بشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وشملت العقوبات في نسختها الجديدة التي نشرتها الخارجية البريطانية، شركة "أم إنفيست" لصاحبها يفغيني بريغوجين، التي يزعم أنها تعمل في تعدين الذهب في السودان، وشركات "موري غولد" و"السولاج" السودانيتين للتعدين، وكذلك "لوباي إنفست سارلو" و"سوا سيكيوريتي"، التي تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى ويُزعم أنها "تشارك في أنشطة تقوض السلام والاستقرار" في البلاد.
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كما تشمل القائمة أيضا ثمانية أشخاص تعتبرهم وزارة الخارجية البريطانية موظفين في مؤسسات بريغوجين أو قادة وحدات "فاغنر"، من بينهم مدير "موري غولد" والمدير الإقليمي لشركة "أم إنفست"، ميخائيل بوتيبكين، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة "أم إنفست"، أندريه ماندل، وتشمل العقوبات أيضا فيتالي بيرفيليف الذي تم تعيينه قائدا لمجموعة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ورئيس "البيت الروسي" في بانغي، ديمتري سيتي، وكذلك إيفان ماسلوف، الذي تم تعيينه رئيسا لمجموعة فاغنر في مالي، و3 شخصيات معروفة أخرى.

وتنطوي العقوبات المفروضة على مصادرة أصول الأفراد والكيانات القانونية في المملكة المتحدة، إن وجدت، وفرض حظر على دخول البلاد. (العربية)
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