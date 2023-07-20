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مقتل ضابطة في قاعدة للجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
20-07-2023 | 10:29
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس في قاعدة للجيش في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن الضابطة الإسرائيلية قتلت في حادث أثناء عملها، وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة. (روسيا اليوم)
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