مقتل ضابطة في قاعدة للجيش الإسرائيليّ

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس في قاعدة للجيش في الجنوب.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن الضابطة الإسرائيلية قتلت في حادث أثناء عملها، وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة. (روسيا اليوم)

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