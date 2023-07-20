بيانات البطالة في أميركا تنخفض وتُخالف توقعات الخبراء

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلافا لتوقعات الخبراء، الذين رجحوا ارتفاعها.



وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع المنتهي في 15 تموز 2023 بمقدار 9 آلاف طلب إلى 228 ألفا، بينما كان من المتوقع ارتفاعها إلى 242 ألفا. (روسيا اليوم)

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