المجلس الأوروبي يدرج 6 إيرانيين على قائمة العقوبات

أدرج المجلس الأوروبي 6 إيرانيين على قائمة العقوبات، وذلك لتقديمهم دعماً عسكرياً بالطائرات المسيرة لروسيا، ودعماً لأنظمة الدفاع الجوي للجيش السوري.



وتشمل العقوبات قيوداً على السفر، وتجميداً لأصول المسؤولين عن برنامج الطائرات المسيرة الإيراني، أو من يدعمونه أو يشاركون فيه.

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