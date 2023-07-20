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عربي-دولي

في بحر اليابان... تدريبات عسكرية مشتركة بين بكين وموسكو

Lebanon 24
20-07-2023 | 10:51
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أعلن التلفزيون الرسمي الصيني أن الصين وروسيا بدأتا تدريباتهما البحرية والجوية المشتركة في بحر اليابان.

وذكر التلفزيون أن الجانبين سيركزان بشكل أساسي في التدريبات على الحماية البحرية والجوية والردع وصد الهجمات ومجالات أخرى.
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وأضاف: "التدريبات المشتركة ستختبر قدرة الجيشين الصيني والروسي على دمج العمليات المشتركة في المياه البعيدة".
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