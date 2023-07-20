واشنطن تدين الهجوم على السفارة السويدية في بغداد

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أدانت الولايات المتحدة، الخميس، بشدة الهجوم على السفارة السويدية في بغداد وإضرام النار فيها احتجاجا على احتمال حرق مصحف في السويد.واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان أن "حرية التجمع السلمي سمة أساسية للديمقراطية".وقال إن "ما حدث الليلة الماضية كان عملا غير قانوني من أعمال العنف. ومن غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من اختراق مجمع السفارة السويدية للمرة الثانية وإلحاق الضرر به".وأكد ميلر أن الولايات المتحدة "على اتصال بشركائنا السويديين وقد عرضنا دعمنا"، مشددا أنه "يجب ألا تكون البعثات الأجنبية أهدافا للعنف".ودعا حكومة العراق إلى "الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية جميع البعثات الدبلوماسية في العراق من أي اقتحام أو ضرر كما يقتضي القانون الدولي". (الحرة)