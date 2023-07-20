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عربي-دولي

صعقا بالكهرباء.. تظاهروا لأجل زميلهم فقتلوا بنفس الطريقة المروعة

Lebanon 24
20-07-2023 | 12:30
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قتل ما لا يقل عن 15 شخصا صعقا بالكهرباء في الهند، الأربعاء، أثناء مشاركتهم في تظاهرة للاحتجاج على مقتل عامل قبل يوم واحد بنفس الطريقة وفي نفس المكان، حسبما أعلنت السلطات الخميس.

ووقعت الكارثة في مشروع حكومي بمنطقة تشامولي في ولاية أوتارانتشال، وأسفرت بالإضافة إلى القتلى الـ16، عن إصابة 11 شخصا.
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ومساء الثلاثاء، قضى حارس يعمل في المشروع الحكومي صعقا بالكهرباء بعدما لمس حاجزا معدنيا.

وتوجه سكان غاضبون إلى الموقع الذي قضى فيه الحارس، وبوصول المحتجين إلى المكان لمسوا بدورهم الحاجز المعدني فصعقتهم الكهرباء، حسبما أفادت صحيفة "هندوستان تايمز".

وقضى 15 من المتظاهرين صعقا بالكهرباء وأصيب 11 آخرون، وفقا للسلطات.

ووصف بوشكار سينغ دامي، رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، الحادث بأنه "مفجع". (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية

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