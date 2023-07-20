عقوبات أميركية جديدة تطال روسيا.. وزير أسبق ضمن القائمة المحدّثة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، فرض عقوبات على وزير المالية الروسي الأسبق، أليكسي كودرين، و17 شخصا آخرين وعدد من الشركات الروسية.



وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير المالية الروسي الأسبق، أليكسي كودرين، بالإضافة إلى ذلك، أدرج 17 شخصا على قائمة العقوبات.

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كما تم فرض قيود على شركة "سخالين" للشحن و14 سفينة مرتبطة بالشركة، بالإضافة إلى إدراج بنك "تينكوف" وبنوك "سوليدارنوست" و"Unistream" و"لوكو" في قائمة العقوبات.

ووقع مصنع "أرسنال" وفرع سيبيريا لمعهد الفيزياء النووية ومعهد البحث العلمي التابع لقوات الفضاء تحت العقوبات الأميركية الجديدة.



وتشمل قائمة العقوبات أيضا مركز أبحاث النفط في تيومين، ومصنع تولا للذخيرة، ومصنع ستيرليتاماك كاتاليست، وكوزموسافيا، ومصنع تامبوف للبارود، ومعهد أبحاث معالجة الغاز، وشركة روستماش وغازنيفتماش، وشركات الأمن الخاصة ليغات وغازبرومنيفت أوكرانا.