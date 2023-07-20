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عربي-دولي

بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا.. شاهدوا ماذا حصل في اليونان

Lebanon 24
20-07-2023 | 13:30
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توافد رجال الإطفاء من جميع أنحاء القارة الأوروبية إلى اليونان لمكافحة العديد من حرائق الغابات الكبيرة التي سببها ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء جنوب أوروبا، وانضمت طائرات من فرنسا وإيطاليا إلى جهود الاطفاء إلى جانب طواقم من بولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا في محاولة السيطرة على الحرائق التي اندلعت في منطقة أتيكا بالقرب من أثينا ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة لتصل إلى 44 درجة مئوية في بعض أجزاء البلاد. لمشاهدة الفيديو، يمكن الضغط هنا: 
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المصدر: سي ان ان
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