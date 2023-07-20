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"يجب أن يُدان".. فيديو يفجر غضب الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
20-07-2023 | 11:49
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انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يحاكي رفض طيارين مساعدة قوات أرضية بسبب موقفها من التعديلات القضائية التي تثير جدلا واسعا في الدولة العبرية.

وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع في الإنترنت حتى أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية نشروه على حساباتهم على شبكات التواصل، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيمتار بن غفير، ووزير الثقافة، ميكي زوهر.
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قوله إن "الفيديو يرمي إلى إحداث تحريض داخلي في الجيش، ويجب أن يدان".
 
وأكد أن "الجيش يرفض رفضا تاما كل البيانات ضد الضباط والجنود ويقف إلى جانب قوات الاحتياط في سلاح الجو، ففيه أفضل المقاتلين والقادة".
 
وأشار إلى أن "الصداقة الحميمة وتعريض النفس للخطر تحدث في كل النشاطات العملياتية التي تجمع القوات الجوية والبرية في الجيش".

 

 
 
 
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