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عربي-دولي
السعودية تتيح للمواطنين دعوة أصدقائهم للزيارة والعمرة عبر تأشيرة خاصة.. فما مزاياها؟
Lebanon 24
20-07-2023
|
14:30
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كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية مزايا تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تمكن المواطنين من دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة على حسابها في شبكة "تويتر" أن المواطنين السعوديين بإمكانهم دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة عبر "تأشيرة الزيارة الشخصية".
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وبينت الوزارة 4 مزايا للتأشيرة، وهي "إصدارها لسفرة واحدة أو عدة سفرات، وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن السعودية، وزيارة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة".
وأشارت وزارة الحج إلى أن التأشيرة تنقسم إلى نوعين، إذ تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية ذات السفرة الواحدة" إلى 90 يوما بمدة إقامة 90 يوما، بينما تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية متعددة السفرات" إلى 365 يوما بمدة إقامة 90 يوما.
وأفادت بأنه يمكن التقديم على "التأشيرة الشخصية" عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة الشروع في استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية لموسم العمرة للعام الجديد 1445 هجري، وسط الاستعدادات المبذولة لاستقبال المعتمرين بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، من خلال تقديم أفضل الخدمات لضيوفها وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وفق رغبات المعتمرين واحتياجاتهم. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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