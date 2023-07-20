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عربي-دولي

"واشنطن بوست" تكشف معاناة حقيقية لقوات كييف مع عربات "برادلي" المدمَّرة

Lebanon 24
20-07-2023 | 16:30
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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في قوات كييف الافتقار الشديد لقطع غيار عربات المشاة القتالية الأميركية "برادلي"، مؤكدة أن الحصول عليها يتطلب توجيه طلب للقيادة العليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصول على قطع الغيار المطلوبة يستوجب تقديم طلب رسمي إلى القيادة العليا، التي تقول إن لديها كميات محدودة.
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من جهته، ذكر مسؤول أميركي للصحيفة أنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر، مرجحا أن يكون سبب المشكلة في سلسلة التوريدات على الجانب الأوكراني.

وأورد مقال الصحيفة أيضا أن معظم سيارات "برادلي" المدمرة، التي شاهدها الصحفيون قد تم تفجيرها بواسطة الألغام.

بدوره، أكد متحدث باسم البنتاغون أن حوالي 12 مركبة من عربات المشاة القتالية قد دمرت، فضلا عن أن العشرات منها تضررت بدرجات متفاوتة. (روسيا اليوم)        
المصدر: روسيا اليوم
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