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عربي-دولي

وزيرة أميركية: لا يمكننا تفادي أو استبعاد الحرب مع الصين

Lebanon 24
20-07-2023 | 15:30
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أعلنت وزيرة الجيش الأميركية كريستين وورموث، الخميس، أن "الحرب مع الصين ليست أمرا يمكن تفاديه أو استبعاده، لكننا نعمل على ردعه".

وتحدثت وورموث في منتدى أسبين للأمن بولاية كولورادو الأميركية، مشيرة إلى إن الولايات المتحدة تعزز قدراتها الصاروخية الدفاعية لـ"ردع أي اعتداء قادم من الصين".
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وتابعت الوزيرة: "سنضع قريبا في ولاية واشنطن صواريخ خارقة للصوت، قادرة على ضرب أهداف على بعد آلاف الأميال".


ومن جهة أخرى، قالت وورموث إن واشنطن تبذل كل جهودها لاسترجاع الجندي الأميركي المعتقل في كوريا الشمالية سريعا.
والخميس قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص المعني بملف كوريا الشمالية سونغ كيم، إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان عودة الجندي الأميركي الذي عبر إلى كوريا الشمالية.

وأضاف المبعوث أن بلاده تعمل جاهدة للتحقق من المعلومات بشأن سلامة الجندي ترافيس كينغ، وإنها تجري اتصالات "لضمان سلامته وعودته". (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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