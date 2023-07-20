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عربي-دولي

رسالة من الرئيس الموريتاني إلى بن سلمان.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
20-07-2023 | 12:33
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تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تركزت حول العلاقات الثنائية.

وأشار الرئيس الموريتاني في الرسالة لأهمية تعزيز، العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطويرها، فضلا عن أوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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وتسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله في جدة اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك.
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