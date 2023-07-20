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عربي-دولي

متظاهرون يحصلون على أكبر تسوية مالية في تاريخ الولايات المتحدة!

Lebanon 24
20-07-2023 | 12:49
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وافقت مدينة نيويورك الأميركية على دفع 13 مليون دولار لأكثر من 1000 من سكان المدينة الذين اعتقلوا في مظاهرات اندلعت احتجاجا على مقتل جورج فلويد في صيف 2020.


ومن المقرر أن يحصل نحو 1380 شخصاً اعتقلوا خلال المظاهرات التي حملت شعار "حياة السود مهمة" بين 28 ايار و4 حزيران في 18 ضاحية بمنهاتن وبروكلين، على 9950 دولارا إلى جانب أتعاب المحامين، بموجب شروط التسوية التي اقترحتها محكمة مانهاتن الاتحادية مع مدينة نيويورك، فيما ينتظر أن يقر قاضي المقاطعة كولين ماكماهون التسوية، كما يتوقع أن تكون أتعاب المحامين بالملايين.
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ويمثل المبلغ أكبر تسوية تدفع لمتظاهرين في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب سجلات المحكمة التي تم تقديمها في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء.

وانضم سكان نيويورك إلى الملايين في مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد عقب مقتل فلويد على يد رجل الشرطة الأبيض السابق، ديريك شوفين، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث استمرت المظاهرات لأسابيع بأعداد قياسية احتجاجا على وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة.


واتهمت القضية التي جرى تحريكها في أوائل 2021 من جانب محاميين في فرع نيويورك سيتي من نقابة المحامين الوطنية، شرطة نيويورك بانتهاك حقوق المتظاهرين المدنية والدستورية بأشكال مختلفة.
المصدر: روسيا اليوم
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