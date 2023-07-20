قطر والسعودية وتركيا تستدعي سفراء السويد للاحتجاج على تدنيس المصحف

Advertisement

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.وقالت إنه وفي هذا الشأن، ستستدعي وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.كما قالت وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة استدعت السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على الاعتداء على القرآن في ستوكهولم.وأضافت في بيان أنها "ستطالب السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة".