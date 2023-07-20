Advertisement

عربي-دولي

قطر والسعودية وتركيا تستدعي سفراء السويد للاحتجاج على تدنيس المصحف

Lebanon 24
20-07-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1089540-638254979022726058.jpg
Doc-P-1089540-638254979022726058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.
Advertisement
وقالت إنه وفي هذا الشأن، ستستدعي وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.

كما قالت وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة استدعت السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على الاعتداء على القرآن في ستوكهولم.
وأضافت في بيان أنها "ستطالب السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة".
 
وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، إن "تركيا تندد بشدة بالهجوم الحقير على القرآن أمام سفارة العراق في ستوكهولم وتدعو السويد إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار جريمة الكراهية هذه بحق الإسلام".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "نندّد بشدة بالهجوم الحقير على كتابنا المقدس القرآن أمام سفارة العراق في ستوكهولم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:07 | 2023-07-20
23:00 | 2023-07-20
19:30 | 2023-07-20
19:00 | 2023-07-20
16:30 | 2023-07-20
15:30 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website