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عربي-دولي
القيادة المركزية الأميركية تعلن زيادة حجم القوة العسكرية في الشرق الأوسط
Lebanon 24
20-07-2023
|
19:00
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية رسمياً زيادة حجم القوة العسكرية في الشرق الأوسط.
وقالت إنه تمت إضافة قوات بحرية في الشرق الأوسط إلى القوة الجوية المرسلة سلفاً.
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