القيادة المركزية الأميركية تعلن زيادة حجم القوة العسكرية في الشرق الأوسط 

أعلنت القيادة المركزية الأميركية رسمياً زيادة حجم القوة العسكرية في الشرق الأوسط.

وقالت إنه تمت إضافة قوات بحرية في الشرق الأوسط إلى القوة الجوية المرسلة سلفاً.

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