جنوب أوروبا مهدّد بسبب الإرتفاع القياسي في درجات الحرارة



وعكست تغريدة لوزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الذي يزور إيطاليا خطورة التغير المناخ على البلد المتوسطي، حين تساءل عن مستقبل إيطاليا كمقصد سياحي بسبب الحرارة الشديدة.

Advertisement ورغم الانتقادات التي وجهت للاوترباخ، إذ اعتبرت تغريدته استهدافا للموسم السياحي، فقد عبّر عن الصدمة التي باتت تعيشها الدول المحاذية للمتوسط من الغرب أو الجنوب.

وشهدت درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا في إيطاليا ودول أخرى جنوب أوروبا، مما دفع المسؤولين إلى إصدار تحذيرات وإغلاق أماكن جذب سياحية كبرى ومساعدة المعرضين للخطر.



وتعيش اليونان وضعا أكثر تعقيدا من إيطاليا في ظل موجة الحرائق التي صار البلد يشهدها كل صيف. أصبحت دول جنوب أوروبا المطلة على المتوسط الأكثر تضرراً من موجات الحرارة المرتفعة التي تهز العالم. وسيكون الموسم السياحي الأكثر تضررا، خاصة أن هذه الدول تمثل عادة وجهة مفضلة للكثير من السياح.وعكست تغريدة لوزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الذي يزور إيطاليا خطورة التغير المناخ على البلد المتوسطي، حين تساءل عن مستقبل إيطاليا كمقصد سياحي بسبب الحرارة الشديدة.ورغم الانتقادات التي وجهت للاوترباخ، إذ اعتبرت تغريدته استهدافا للموسم السياحي، فقد عبّر عن الصدمة التي باتت تعيشها الدول المحاذية للمتوسط من الغرب أو الجنوب.وشهدت درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا في إيطاليا ودول أخرى جنوب أوروبا، مما دفع المسؤولين إلى إصدار تحذيرات وإغلاق أماكن جذب سياحية كبرى ومساعدة المعرضين للخطر.وتعيش اليونان وضعا أكثر تعقيدا من إيطاليا في ظل موجة الحرائق التي صار البلد يشهدها كل صيف.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس إلى توخي الحذر الشديد في مواجهة موجة القيظ التي تضرب بلده، حيث يُتوقّع تسجيل حرارة تتراوح بين 44 و45 درجة مئوية في نهاية الأسبوع الجاري.

وفي مواجهة موجة الحر الشديد ستبقى كلّ المواقع الأثرية في اليونان، من بينها أكروبوليس أثينا، مغلقة في ساعات ذروة الحرّ حتى الأحد، وفق وزارة الثقافة.

وفي الضفة الجنوبية للمتوسط واصلت فرق الإطفاء التونسية في منطقة ملولة (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر جهودها الرامية إلى إخماد حريق غابات مستعر منذ يومين، بحسب ما أفادت به الحماية المدنية الخميس.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي إنّ "عمليات الإطفاء متواصلة بالتنسيق مع الجيش من خلال تخصيص طائرة للوصول إلى النيران في المناطق الصعبة". (العرب)