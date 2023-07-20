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عربي-دولي

العراق يقطع علاقاته مع السويد.. طرد السفيرة وحظر التعامل مع كافة الشركات

Lebanon 24
20-07-2023 | 23:26
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قرر العراق أمس الخميس طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي، وحظر التعامل مع كافة الشركات السويدية، وذلك بعد واقعتي حرق نسخة من المصحف وركلها بالقدم في استوكهولم.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء العراقية أنه "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".
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وأضاف البيان أنه وجه كذلك "بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

تعليق ترخيص إريكسون

إضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية أمس الخميس تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية على خلفية القضية نفسها، كما ورد في بيان صادر عن هيئة الاعلام والاتصالات الحكومية.

"في مكان آمن"
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السويدية لفرانس برس أمس الخميس أن موظفي السفارة السويدية في بغداد "في مكان آمن". واستدعت الوزارة في وقت لاحق القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم.

إلى هذا، رفع بعض المتظاهرين الذين تجمعوا حول السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس مصاحف بينما رفع آخرون صوراً للمرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، كما شاهد مراسل فرانس برس.

يأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع أمس الخميس بين الساعة 11,00 والساعة 13,00 بتوقيت غرينتش. (العربية)


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