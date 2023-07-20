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عربي-دولي

أول تعليق للجيش الأميركي على فرار جندي إلى كوريا الشمالية

Lebanon 24
20-07-2023 | 23:35
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أبدى الجيش الأميركي أمس الخميس قلقه الشديد من الطريقة التي يحتمل أن تعامل بها كوريا الشمالية الجندي الأميركي ترافيس كينغ.

وقال الجيش إن واشنطن سخرت كامل جهودها للتواصل مع بيونغ يانغ، بما في ذلك قنوات الاتصال التابعة للأمم المتحدة.
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وقالت كريستين ورموت وزيرة الجيش الأميركي، في أول تعليق علني على القضية، إنه لم يتضح بعد سبب عبور كينغ للحدود متجها نحو كوريا الشمالية، لكنها أشارت إلى أنه ربما كان قلقا على الأرجح من مواجهة مزيد من الإجراءات التأديبية من الجيش عند عودته إلى الولايات المتحدة.

وأضافت: "لا معلومات لديها تثبت أن المجند البالغ من العمر 23 عاما من المتعاطفين مع كوريا الشمالية".

وأفادت ورموت في منتدى آسبن الأمني في كولورادو "أنني بصراحة قلقة عليه"، واستشهدت بما حدث للطالب الجامعي أوتو وارمبير الذي احتجز في كوريا الشمالية 17 شهرا قبل وفاته في عام 2017 بعد وقت قصير من إعادته إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة.

وتابعت قائلة: "أنا قلقة من الطريقة التي قد يعاملوه بها. ولذا نريد استعادته".

والتزمت كوريا الشمالية الصمت فيما يتعلق بكينغ ويقول مسؤولون أميركيون إن بيونغ يانغ لم ترد على اتصالات الجيش الأميركي فيما يتعلق بالجندي.

ولم تعلّق وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية التي تحدثت في الماضي عن احتجاز مواطنين أميركيين، على الحادث حتى الآن.(سكاي نيوز)



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