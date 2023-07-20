كييف بدأت استخدام القنابل العنقودية.. وفيديو يوثق

في آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن روسيا زرعت ألغاما بحرية بالبحر الأسود وقصفت مواقع تخزين غذاء في أوكرانيا، لافتاً إلى أن تراجع الغذاء في جنوب الكرة الأرضية سيكون مسؤولية روسيا.



وقال إن زرع روسيا للألغام بالبحر الأسود يهدف لضرب السفن المدنية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن العقوبات لها أثر كبير على روسيا ونهدف لمزيد من الضغط عليها.



في موازاة ذلك، أوضح أن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية الأميركية.



وقال كيربي، أمس الخميس، في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال إذا ما بدأت أوكرانيا في استخدام الذخائر العنقودية الأميركية: "وصلت الذخائر إليهم في أسرع وقت ممكن، أود أن أقول إن ذلك حدث منذ حوالي أسبوع".



وأوضح البيت الأبيض أن استخدام القوات الأوكرانية للقنابل العنقودية يؤثر على دفاعات روسيا.



وأظهر مقطع مصور استخدام أوكرانيا بالفعل للقنابل العنقودية في منطقة دونيتسك.

وأضاف كيربي أن واشنطن تتوقع معارك ومواجهات طاحنة بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الألغام تمنع الأوكرانيين من كسر الدفاعات الروسية.



للمرة الأولى

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت في 7 تموز قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وأتى القرار الذي أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعباً للغاية" في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.(العربية)









