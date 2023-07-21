شاب أردني كاد يتسبب بكارثة... اليكم ما حصل

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو لشاب قام بإشعال النار في مركبته لحظة تزوده بالوقود في إحدى محطات المحروقات بمحافظة الزرقاء، شمال شرق العاصمة عمان.فقد نجت محطة محروقات من كارثة كبيرة بعدما أقدم شاب على إشعال النار بمادة البنزين ولاذ بالفرار.وأظهر مقطع فيديو لحظة إشعال الشاب النار بمادة البنزين خلال اصطفاف مركبته للتزود بالوقود.فيما هرع المتواجدون في المكان لإخماد الحريق وإبعاد المركبة من المكان قبل أن تتسبب بكارثة لا تحمد عقباها. (العربية)