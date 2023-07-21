البنتاغون يعلن نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط... ما علاقة ايران ؟

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الآلاف من مشاة البحرية، وذلك بعد المحاولات الإيرانية الأخيرة للاستيلاء على سفن الشحن التجارية.وقال البنتاغون في بيان إن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمر بنشر جزء من مجموعة الاستعداد البرمائية "باتان" في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم".ويأتي الإجراء "ردا على المحاولات الأخيرة من قبل إيران لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به"، وفق بيان البنتاغون.في العامين الماضيين، هاجمت إيران على ما يقرب من 20 سفينة تجارية ترفع علما دوليا في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية.وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، إن القوات الإضافية ستضيف "قدرات فريدة من نوعها" إلى المنطقة من أجل "زيادة حماية التدفق الحر للتجارة الدولية ودعم النظام الدولي القائم على القواعد".وأضاف في بيان أن القيادة المركزية الأميركية "ملتزمة بالدفاع عن حرية الملاحة في منطقة مسؤوليتنا التي تشمل بعضا من أهم الممرات المائية في العالم".في وقت سابق من الشهر الجاري، حاولت البحرية الإيرانية مصادرة سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز وخليج عمان، وفتحت النار في إحدى الحادثتين على سفينة تجارية.وجاءت هذه الخطوة الجديدة بعد أن قال البنتاغون خلال وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سيرسل طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" و"إف-16" إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مدمرة "يو إس إس توماس هودنر" الصاروخية الموجهة.ومن خلال هذه الإجراءات، تُظهر الولايات المتحدة التزامها بضمان حرية الملاحة وردع أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.وقال البيان: "سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء الملتزمين بالتدفق الحر للتجارة لاتخاذ إجراءات مناسبة ومنسقة ضد التهديدات التي يتعرض لها هذا المبدأ الأساسي للنظام الدولي القائم على القواعد".وكانت واشنطن أعلنت، في مايو، أنها ستتعزز وجودها العسكري بالخليج في ظل "تهديدات" إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة الغنية بالنفط.ويأتي ذلك في أعقاب احتجاز طهران ناقلتي نفط في مياه الخليج، إحداهما كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.وآنذاك، أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، "ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز وضعية دفاعنا"، مشيرا إلى أن "تفاصيل حول هذه التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة". (الحرة)