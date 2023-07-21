انفجار غامض.. كل الشارع "طار" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

وقع انفجار غامض في شارع مزدحم بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.



وأظهرت كاميرات المراقبة من مبنى مطل على الشارع في جوهانسبرغ لحظات الانفجار، الذي وقع تحت الإسفلت، إذ طارت بفعله مركبات كانت تسير أو متوقفة على جانب الطريق الواقع في المنطقة التجارية من المدينة.



واحتاج بعض الموجودين في المركبات إلى تدخل من أجل إنقاذهم بعدما حوصروا داخلها.



ولم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار.



ويُعتقد أن الأمر ناتج عن تسرب غاز خاصة مع إبلاغ سكان عن تسرب وانتشار روائح غريبة في المنطقة.

الشركة التي تدير أنبوب الغاز في المنطقة نفت أن يكون الغاز السبب وراء الانفجار، وقالت إنه لا توجد أي إشارة على تسربه.



ودعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.



ويظهر الفيديو عددا من المارة الذين ركضوا خوفا نحو بناية مجاورة بفعل الانفجار المباغت.

Pedestrians in Johannesburg, South Africa fled for safety on Wednesday after an explosion ripped through the central business district. At least one person was killed and dozens others injured, but the cause of the explosion has not yet been confirmed. pic.twitter.com/Sen3cCGRkf — CBS News (@CBSNews) July 21, 2023 Advertisement

وأظهرت لقطات بعد الانفجار وجود فجوة كبيرة في الشارع وتصدعا كبيرا في الإسفلت.

Unexplained explosion in central Johannesburg, South Africa. 41 injured.

Was it underground????? pic.twitter.com/vGOKLdD46q — Mark (@Mark39565664) July 20, 2023

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار.(سكاي نيوز)



