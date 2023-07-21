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عربي-دولي

انفجار غامض.. كل الشارع "طار" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
21-07-2023 | 02:09
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وقع انفجار غامض في شارع مزدحم بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأظهرت كاميرات المراقبة من مبنى مطل على الشارع في جوهانسبرغ لحظات الانفجار، الذي وقع تحت الإسفلت، إذ طارت بفعله مركبات كانت تسير أو متوقفة على جانب الطريق الواقع في المنطقة التجارية من المدينة.

واحتاج بعض الموجودين في المركبات إلى تدخل من أجل إنقاذهم بعدما حوصروا داخلها.

ولم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار.

ويُعتقد أن الأمر ناتج عن تسرب غاز خاصة مع إبلاغ سكان عن تسرب وانتشار روائح غريبة في المنطقة.
 الشركة التي تدير أنبوب الغاز في المنطقة نفت أن يكون الغاز السبب وراء الانفجار، وقالت إنه لا توجد أي إشارة على تسربه.

ودعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويظهر الفيديو عددا من المارة الذين ركضوا خوفا نحو بناية مجاورة بفعل الانفجار المباغت.
 
 
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وأظهرت لقطات بعد الانفجار وجود فجوة كبيرة في الشارع وتصدعا كبيرا في الإسفلت.
 
 
 
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار.(سكاي نيوز)

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