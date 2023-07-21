روسيا تُطلق صواريخ "كروز" لضرب هدف في البحر.. ماذا يجري؟

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أعلنت موسكو صباح اليوم الجمعة أن القوات الروسية أجرت تدريبا في شمال غرب البحر الأسود أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر.وقالت الوزارة في بيان، إن سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن على زورق حدد هدفا في منطقة التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وأضافت أن تلك المنطقة هي ذاتها التي اعتبرت موسكو منذ أمس الخميس، السفن المتوجهة إلى أوكرانيا فيها "زوارق عسكرية محتملة".(العربية)