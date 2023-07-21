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نتنياهو: رفض أداء الخدمة العسكرية يهدد أمن إسرائيل

Lebanon 24
21-07-2023 | 02:54
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جهودا تجري للتوصل إلى توافق حول على مشروع قانون بتعديلات قضائية يتوقع أن يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل وأثار احتجاجات وغضبا داخليا وخارجيا.
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واعتبر أن رفض أداء الخدمة العسكرية الذي يلوح به جنود الاحتياط تهديدا لأمن إسرائيل.
 
وقال نتنياهو في كلمة للصحفيين "حتى في هذه اللحظات، أود أن أقول لكم إن الجهود جارية لتحقيق توافق"، وذلك في إشارة إلى الشق الأول من التعديلات القضائية المقترحة المثيرة للخلاف.

وأضاف "آمل حقا أن تنجح هذه الجهود ولكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحا دائما أمام المعارضة".
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