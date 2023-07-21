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حزب المحافظين البريطاني يخسر الانتخابات الفرعية في دائرتين

Lebanon 24
21-07-2023 | 03:08
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مُني حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بخسارة الأغلبية لمصلحة حزب العمال والليبراليين الديموقراطيين في دائرتين، من بين 3 دوائر خاضت الانتخابات التكميلية جرت أمس الخميس، وتشكل اختبارا للاقتراع العام المقرر العام المقبل.
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غير أن حزب المحافظين تمكن من الاحتفاظ بمقعد رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون في دائرة ثالثة بضواحي لندن، كما كشفت نتائج الانتخابات.

وخسر المحافظون أغلبيتهم البالغة 19 ألف صوت في دائرة سومرتن وفروم في جنوب غرب إنكلترا.

كما خسروا تلك البالغة 20 ألف صوت في دائرة سيلبي أند أينستي في شمال البلاد

وفاز حزب العمال بمقعد سيلبي وينستي، بينما فاز الليبراليون بمقعد سومرتون وفروم، حيث دعم الناخبون من كلا الحزبين الحزب الذي من المرجح أن يهزم مرشح حزب المحافظين.

وأعطت استطلاعات الرأي حزب العمال تقدمًا مزدوجًا في جميع أنحاء البلاد على المحافظين، الذين كانوا في السلطة منذ عام 2010.(سكاي نيوز)

    

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