جزر صغيرة محور تنافس بين القوى العظمى.. هل يمتد النفوذ الصيني إليها؟

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بعد عقود من السيطرة عليها، وعد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، نظيره الأميركي، أنتوني بليكن، بحماية العلميات العسكرية لبلاده في جزر تنوي لندن إعادتها إلى موريشيوس، في وقت يخشى الغربيون من أن يمتد النفوذ الصيني إلى هذه الجزر ذات الطابع الاستراتيجي.ماذا قال وزير الخارجية البريطاني؟وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لصحيفة "ديلي ميل" إنه أكد لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أن أي صفقة لتسليم جزر دييغو غارسيا، ستضمن أن العمليات العسكرية الأميركية لن تقيد بأي صورة كانت.أضاف أنه أبلغ بلينكن بأنه يتفهم مدى أهمية العمليات العسكرية في الجزر، وقال إن الأميركيين يدركون أننا سنحميهم قطعا.ولم يوضح رئيس الدبلوماسية البريطانية كيف سيواجه النفوذ الصيني، لكنه أكد أهمية إبقاء المفاوضات سرية.معلومات عن القاعدة والجزر:القاعدة العسكرية حاليا مؤجرة للولايات المتحدة.تقع القاعدة في جزر ذات موقع بالغ الأهمية بالنسبة للمهمات العسكرية الأميركية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.تخوض لندن حاليا مفاوضات مع موريشيوس لإعادة سلسلة جزر دييغو غارسيا، بما يسمح بعودة السكان الذي جرى إجلاؤهم عنها قبل عقود، ضمن صفقة لإنشاء قاعدة عسكرية.وكانت الجزر في قلب نزاع مستمر منذ عقود وتسعى الاتفاقية الجديدة لإنهاء خطأ تاريخي، كما تقول "ديلي ميل."وحصلت بريطانيا على الجزر من فرنسا في القرن التاسع عشر، لكن في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين جرى طرد السكان منها لإفساح المجال لإقامة قاعدة عسكرية في أكبر جزيرة في السلسلة.(سكاي نيوز)