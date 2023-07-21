Advertisement

عربي-دولي

جزر صغيرة محور تنافس بين القوى العظمى.. هل يمتد النفوذ الصيني إليها؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1089641-638255326384892674.png
Doc-P-1089641-638255326384892674.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد عقود من السيطرة عليها، وعد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، نظيره الأميركي، أنتوني بليكن، بحماية العلميات العسكرية لبلاده في جزر تنوي لندن إعادتها إلى موريشيوس، في وقت يخشى الغربيون من أن يمتد النفوذ الصيني إلى هذه الجزر ذات الطابع الاستراتيجي.
Advertisement

ماذا قال وزير الخارجية البريطاني؟
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لصحيفة "ديلي ميل" إنه أكد لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أن أي صفقة لتسليم جزر دييغو غارسيا، ستضمن أن العمليات العسكرية الأميركية لن تقيد بأي صورة كانت.

أضاف أنه أبلغ بلينكن بأنه يتفهم مدى أهمية العمليات العسكرية في الجزر، وقال إن الأميركيين يدركون أننا سنحميهم قطعا.

ولم يوضح رئيس الدبلوماسية البريطانية كيف سيواجه النفوذ الصيني، لكنه أكد أهمية إبقاء المفاوضات سرية.

معلومات عن القاعدة والجزر:
 القاعدة العسكرية حاليا مؤجرة للولايات المتحدة.
 تقع القاعدة في جزر ذات موقع بالغ الأهمية بالنسبة للمهمات العسكرية الأميركية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
 تخوض لندن حاليا مفاوضات مع موريشيوس لإعادة سلسلة جزر دييغو غارسيا، بما يسمح بعودة السكان الذي جرى إجلاؤهم عنها قبل عقود، ضمن صفقة لإنشاء قاعدة عسكرية.
وكانت الجزر في قلب نزاع مستمر منذ عقود وتسعى الاتفاقية الجديدة لإنهاء خطأ تاريخي، كما تقول "ديلي ميل."
 وحصلت بريطانيا على الجزر من فرنسا في القرن التاسع عشر، لكن في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين جرى طرد السكان منها لإفساح المجال لإقامة قاعدة عسكرية في أكبر جزيرة في السلسلة.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-07-21
05:20 | 2023-07-21
05:19 | 2023-07-21
04:58 | 2023-07-21
04:26 | 2023-07-21
04:08 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website