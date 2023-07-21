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عربي-دولي

سيول تحذر جارتها: أي هجوم نووي يعني "نهاية" نظام كيم

Lebanon 24
21-07-2023 | 03:35
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حذرت سيول، بيونغ يانغ من أن استخدام أسلحتها النووية سيعني "نهاية" نظام كيم جونغ أون، بعد أن هددت كوريا الشمالية برد نووي على الانتشار العسكري الأميركي المتزايد في شبه الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، إنه كما أكدت سيول وواشنطن "بوضوح" من قبل، فإن "أي هجوم نووي ضد الحلف سيقابل برد فوري وساحق وحاسم"، مؤكدة أنه إذا حدث ذلك فإن "النظام الكوري الشمالي سيشهد نهايته"، وفق فرانس برس.
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كما أوضحت أن رسو الغواصة الأميركية في بوسان جنوب البلاد، ما هو إلا "رد دفاعي مشروع" على التهديدات النووية الدائمة لبيونغ يانغ.

كذلك أضافت أن "كوريا الشمالية هي الكيان الوحيد الذي أقر قانون سياسة القوات النووية الذي ينص على ضربات استباقية غير مشروعة"، مردفة أن بيونغ يانغ تجري "تدريبات هجومية وقائية وتطلق تهديدات بضربات نووية" ضد تحالف سيول وواشنطن.
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